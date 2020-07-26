Дегтярев вышел к протестующим, Ивлеева и Элджей заболели COVID-19 и другие новости дня

В России за сутки выявили 5765 случаев коронавируса. Всю неделю в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, за все время заразились 812 485 человек.

Анастасия Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом. «В целом по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали!» — написала Ивлеева. Она напомнила подписчикам, что вирус еще не побежден и нужно быть осторожнее.

Сегодня утром врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев остановился на трассе, чтобы поговорить с людьми, которые ехали на митинг в город (он ехал в противоположную сторону по рабочим делам). Тогда он заявил, что не собирается выходить к протестующим, но вечером вышел к зданию городской администрации. Правда, он сделал это, когда митинг закончился и большинство протестующих разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.

Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец написала обращение в МВД и Роскомнадзор по поводу «пропаганды ЛГБТ и феминизма» в сериале «Чики». Она попросила привлечь к административной ответственности видеосервис more.tv, который выпустил сериал.

Один из волонтеров, который помогал в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте, признался в поджоге. Ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тыс. евро.

После тяжелой болезни умерла автор знаменитой антиперестроечной статьи «Не могу поступаться принципами», лидер незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева. Ей был 81 год.

Рэпер — «крестный отец грайма» — Wiley опубликовал серию антисемитских твитов. После этого Twitter заблокировал его аккаунт, менеджмент артиста разорвал отношения с ним, а полиция начала проверку.

Киану Ривз и создатели фильма «Константин» воссоединились в честь 15-летия фильма. Они поделились воспоминаниями о работе над картиной, а также многочисленными идеями для его сиквела.

Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества». В нем мы увидим продолжение космической гонки и холодную войну между Советским Союзом и Америкой.

Окко восполнит арт-голод: пока музеи закрыты, каждый понедельник с 19.00 до полуночи онлайн-кинотеатр открывает бесплатный доступ к одному из фильмов про искусство. 27 июля вы можете посмотреть фильм про мастера постимпрессионизма Поля Гогена.