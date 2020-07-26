Готический собор во Франции действительно подожгли. В этом признался один из волонтеров

Один из волонтеров, который помогал в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте, признался в поджоге. Его арестовали.

Поджигатель — 39-летний выходец из Руанды. Его задержали сразу после пожара, но на следующий день отпустили. Неделю спустя его задержали вновь, и он признался в том, что сделал. Мотивы преступника неизвестны. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тыс. евро.

Пожар произошел 18 июля. В огне были уничтожены старинные витражи и орган, нарушена прочность здания, пострадала также значительная часть убранства храма. Собор Святых Петра и Павла — одна из крупнейших готических церквей во всей Франции. Его строительство началось в 1434 году и продолжалось 457 лет.