Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»

Сериал рассказывает альтернативную историю: СССР первым отправил человека на Луну, а американский президент Ричард Никсон приказал НАСА подготовить к полету на спутник женщин-астронавтов. Во втором сезоне мы увидим продолжение космической гонки и холодную войну между Советским Союзом и Америкой.

Рецензию «Афиши Daily» на сериал можно прочитать здесь. Весной прошлого года мы собрали пять фильмов про космос: посмотрите, может быть, что‑то из этого списка вы еще не видели.