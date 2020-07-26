Анастасия Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Элджей заразились коронавирусом. Об этом девушка сообщила в инстаграме.

«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и т. д. и т. п. расскажу чуть позже», — написала Ивлеева.