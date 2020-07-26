перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple TV/YouTube Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»
Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества» 15:03
Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева 14:07
Анастасия Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом 13:25
Илон Маск и Граймс поссорились в твиттере 12:44
Врио главы Хабаровского края все-таки пообщался с протестующими. Но не на митинге, а на трассе 12:15
more tv/YouTube На сериал «Чики» пожаловались в полицию из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»
На сериал «Чики» пожаловались в полицию из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма» 11:30
В России за сутки выявили 5765 случаев коронавируса 11:08
Новые митинги в Хабаровске, трейлер «Страны Лавкрафта» и другие новости дня Вчера в 19:23 Дайджест
Редакция «Батеньки» прокомментировала обвинения Егора Мостовщикова в харассменте Вчера в 19:11
Фестивали «Морфология улиц» и Extreme Expo пройдут 26 июля Вчера в 17:46
Петербуржцы со свечами в бокалах вышли на Невский поддержать маленькие бары, которым грозит закрытие Вчера в 16:48
hbo / youtube Монстры и расовая сегрегация в новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO
Монстры и расовая сегрегация в новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO Вчера в 16:01
Игуменью московского монастыря, управляющую отелями РПЦ, обязали продать свой Mercedes-Benz Вчера в 15:22
Пентагон представит доказательства существования НЛО Вчера в 14:47
В Шанхае открылся 23-й международный кинофестиваль. Награждения на нем не будет Вчера в 13:49
Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого нашли мертвым. Он пропал три дня назад Вчера в 12:45
Big Baby Tape «слил» в интернет новый трек «Treesha» Вчера в 11:55
kremlin.ru В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов
В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов Вчера в 11:27
На Егора Жукова напали в Москве Вчера в 11:18
В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса Вчера в 10:43
Отключить рекламу

Илон Маск и Граймс поссорились в твиттере

Анастасия Цой
Сегодня в 12:44

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс поссорились в твиттере. Маск опубликовал фразу «Местоимения — отстой», выразив таким образом свое отношение к трансгендерным людям, которые, по его мнению, придают слишком большое значение тому, какие местоимения используются по отношению к ним.

Его пост вызвал в основном негативную реакцию пользователей, в том числе и Граймс. «Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это», — написала она в комментариях к твиту.

Позже певица удалила свой комментарий. Многие пользователи подумали, что она сделала это под давлением Маска. Сейчас Маск подписан на Граймс в твиттере, а она на него — нет.

В мае у Граймс и Маска родился сын. Мальчика назвали X Æ A-12 (правда, имя пришлось поменять на X Æ A-Xii, чтобы не нарушать калифорнийские законы). «Это просто икс — буква икс, затем Æ — произносится как «эш», далее A-12, кстати, мое дополнение, Archangel-12 (рабочее название самолета-разведчика Lockheed A-12. — Прим. ред.), лучший самолет в истории», — объяснял Маск.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фэнтези
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
Свежий взгляд на произведения Хью Лофтинга
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
боевик
Пушки Акимбо
Комедийный экшен с Дэниелом Рэдклиффом
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
документальный
Гоген: В поисках утраченного рая
Музейное шоу о крупнейшем представителе постимпрессионизма

Другие материалы по темам

Теги
SpaceX
Люди
Илон Маск
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить