Илон Маск и Граймс поссорились в твиттере

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс поссорились в твиттере. Маск опубликовал фразу «Местоимения — отстой», выразив таким образом свое отношение к трансгендерным людям, которые, по его мнению, придают слишком большое значение тому, какие местоимения используются по отношению к ним.
Его пост вызвал в основном негативную реакцию пользователей, в том числе и Граймс. «Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это», — написала она в комментариях к твиту.
Позже певица удалила свой комментарий. Многие пользователи подумали, что она сделала это под давлением Маска. Сейчас Маск подписан на Граймс в твиттере, а она на него — нет.
В мае у Граймс и Маска родился сын. Мальчика назвали X Æ A-12 (правда, имя пришлось поменять на X Æ A-Xii, чтобы не нарушать калифорнийские законы). «Это просто икс — буква икс, затем Æ — произносится как «эш», далее A-12, кстати, мое дополнение, Archangel-12 (рабочее название самолета-разведчика Lockheed A-12. — Прим. ред.), лучший самолет в истории», — объяснял Маск.