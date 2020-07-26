Илон Маск и Граймс поссорились в твиттере

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс поссорились в твиттере. Маск опубликовал фразу «Местоимения — отстой», выразив таким образом свое отношение к трансгендерным людям, которые, по его мнению, придают слишком большое значение тому, какие местоимения используются по отношению к ним.

Его пост вызвал в основном негативную реакцию пользователей, в том числе и Граймс. «Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это», — написала она в комментариях к твиту.