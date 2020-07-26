Врио главы Хабаровского края все-таки пообщался с протестующими. Но не на митинге, а на трассе

Администрация края опубликовала 20-минутное видео, на котором Дегтярев общается с участниками автопробега в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала — они ехали на митинг в Хабаровск. Как сообщается, Дегтярев, встретив колонну машин, которая ему сигналила, развернул свой автомобиль и вышел к людям.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаросвкого края Михаил Дегтярев все-таки пообщался с протестующими. Правда, это случилось не на митинге, а на трассе.

Врио губернатора ответил на претензии местных жителей по поводу того, что он не хочет встречаться с протестующими. «Я к диалогу готов с людьми. Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу», — заявил Дегтярев.

Он предложил самым активным жителям войти в Народный совет при врио губернатора. «Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения», — говорится в инстаграм-посте, который прикреплен к видео.

В целом, он счел разумным требование открытого суда над Фургалом в Хабаровске: «Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать». Однако митинги не поддержал, заявив, что «выступает за цивилизованное общение».

Кроме того, Дегтярев прокомментировал свои слова об иностранном вмешательстве в протесты: «Я не говорил, что иностранцы организовывают. Это ложь. Я говорил, что они просто присутствуют».

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

Дегтярев так ни разу и не вышел к самим митингующим, которые призывали его к разговору. «Нет, не выйду. Я никогда диктат не позволю», — говорил он.