В России за сутки выявили 5765 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже неделю в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5871, позавчера — 5811.
Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Нижегородской области, Петербурге, Красноярском крае, Иркутской, Мурманской и Московской областях, Алтайском крае.
За сутки выздоровели 3110 человек, за все время — более 600 тыс. Умерли 77 пациентов, за весь период — 13 269. Всего в стране зафиксировано 812 485 заболевших.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 16 млн человек. Более 9,2 млн из них выздоровели, свыше 644 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,1 млн), на втором — Бразилия (2,3 млн), на третьем — Индия (1,3 млн).