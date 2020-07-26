В России за сутки выявили 5765 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже неделю в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5871, позавчера — 5811.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Нижегородской области, Петербурге, Красноярском крае, Иркутской, Мурманской и Московской областях, Алтайском крае.