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Новые митинги в Хабаровске, трейлер «Страны Лавкрафта» и другие новости дня 19:23 Дайджест
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Фестивали «Морфология улиц» и Extreme Expo пройдут 26 июля 17:46
Петербуржцы со свечами в бокалах вышли на Невский поддержать маленькие бары, которым грозит закрытие 16:48
hbo / youtube Монстры и расовая сегрегация в новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO
Монстры и расовая сегрегация в новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO 16:01
Игуменью московского монастыря, управляющую отелями РПЦ, обязали продать свой Mercedes-Benz 15:22
Пентагон представит доказательства существования НЛО 14:47
В Шанхае открылся 23-й международный кинофестиваль. Награждения на нем не будет 13:49
Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого нашли мертвым. Он пропал три дня назад 12:45
Big Baby Tape «слил» в интернет новый трек «Treesha» 11:55
kremlin.ru В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов
В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов Обновлено в 11:27
На Егора Жукова напали в Москве 11:18
В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса 10:43
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Фигуранты дела «Нового величия» выступили с последним словом в суде 3:03
Skybound/YouTube Новый сезон «Ходячих мертвецов» не выйдет в октябре 2020 года
Новый сезон «Ходячих мертвецов» не выйдет в октябре 2020 года 2:22
Джордж Клуни снимет для Amazon экранизацию романа «Нежный бар» 1:44
МИД объяснил, почему первым делом возобновят авиасообщение с Танзанией 1:09
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Дайджест

Новые митинги в Хабаровске, трейлер «Страны Лавкрафта» и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:23

В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса. Всего в стране зафиксировано 806 720 заболевших.

Десятки тысяч человек снова вышли на митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акции прошли в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке, нескольких человек задержали.

Фигуранты дела «Нового величия» выступили с последним словом в суде. Молодые люди, которым грозит до 7,5 лет колонии, не признали свою вину.

На Егора Жукова напали в Москве. Фигурант «московского дела» назвал нападавших «титушками» и сообщил, что они не смогли нанести ему травм.

Подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа Иды Шур отправили под домашний арест. Причиной отказа от помещения в СИЗО стали «возраст и наличие заболеваний».

Патриарх Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря продать свой Mercedes-Benz S-класса, который недавно стал объектом пристального внимания со стороны СМИ. Деньги пойдут на благотворительность.

В Московской области нашли мертвым 83-летнего олимпийского чемпиона по вольной борьбе и спортивного комментатора Александра Иваницкого. Три дня назад он пропал без вести, когда пошел за грибами в Подмосковье.

В Петербурге, в районе Невского проспекта, состоялась акция в поддержку небольших баров, которым грозит закрытие. Жители города вышли на Малую Садовую улицу со свечами в бокалах и воздушными шарами. Полиция не вмешивалась.

Пентагон представит доказательства существования НЛО. Эксперты специальной секретной программы Минобороны США нашли летательные аппараты, сделанные из материалов, которых не существует на Земле.

В Шанхае открылся 23-й международный кинофестиваль. Его программа включает 320 фильмов — среди них российские картины и мировые премьеры. Правда, награждения в этом году не будет из‑за коронавируса.

Big Baby Tape «слил» в интернет новый трек «Treesha». Он выложил песню на саундклауд, а также поделился ссылкой на файлообменник, откуда ее может скачать любой желающий.

HBO выпустил новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта» по одноименной книге американского писателя Мэтта Раффа. Шоу выйдет 16 августа.

26 июля в прямом эфире пройдет открытие фестивалей «Морфология улиц» и Extreme Expo. Зрители смогут прослушать лекции о значении региональных стрит-арт-ивентов, монетизации творчества и кураторском подходе работы с уличными художниками.

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  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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