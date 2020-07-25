Редакция «Батеньки» прокомментировала обвинения Егора Мостовщикова в харассменте

Редакция самиздата «Батенька, да вы трансформер» опубликовала заявление по поводу обвинений в харассменте главного редактора издания Егора Мостовщикова, которые возникли после расследования телеграм-канала «Антиглянец». Сам Мостовщиков планирует опубликовать собственное заявление о произошедшем в ближайшее время.

Авторы заявления отмечают, что обсуждают ситуацию «уже третьи сутки». Даже несмотря на это, члены редакции не пришли к консенсусу, говорится в материале: часть коллектива считает, что поведение Мостовщикова «было некорректным» и его нужно будет пересмотреть, в то время как другая часть полагает, что Мостовщиков не совершал насилия и принуждения, а «публичные обещания измениться и извинения в данной ситуации неуместны».

«Но есть и вещи, в которых мы сходимся. Например, мы не можем игнорировать того, что автор материала не попыталась запросить комментарий ни у Егора, ни у издателя самиздата Алены Беляковой, которая также упоминается в тексте и сейчас состоит в отношениях с Егором, ни у кого‑то из действующих сотрудников редакции. За эти два дня мы задали Егору много вопросов, и у нас есть основания полагать, что в тексте «Антиглянца» показана не полная картина событий», — говорится в заявлении редакции «Батеньки».

Авторы заявления отметили, что упомянутая «Антиглянцем» Белякова «занимает свое место заслуженно и пользуется в качестве издателя поддержкой и безоговорочным уважением», а в рабочих отношениях в самиздате личные вопросы не играют роли.

Редакция «Батеньки» в данный момент размышляет над медиаформатом, который позволил бы организовать диалог между участниками подобных конфликтов вроде харассмента или проблем в семье, уточняется в материале.

«Харассеры либо отмалчиваются, либо занимают агрессивную оборонительную позицию и удаляют комментарии под постами, либо отказываются говорить публично что‑либо, кроме выхолощено-корректных извинений. Всех, кто указывает на однобокость историй или сомневается в том, что они соизмеримы наказаниям и травле, которым подвергается агрессор, винят в виктимблейминге. Пережившим насилие пишут, что они сами виноваты и зря выставляют напоказ личную жизнь. А медиа, наоборот, снимают с них всю ответственность и позиционируют как объект отношений, а не субъект», — написали журналисты.

Под заявлением подписались члены редакции самиздата: заместитель главного редактора Семен Шешенин, редакторы Константин Валякин, Елена Чеснокова, Евгения Щербина, репортер Ирина Щербакова, корректор Виктория Козловская, шеф-редактор подкастов Евгений Бабушкин, продюсер Надежда Маркелова, звукорежиссер Федор Балашов, ассистент звукорежиссера Анна Литичевская, арт-директор Наташа Файбисович и дизайнер Илья Снопков.

Основателя медиаартели «Мамихлапинатана» и главного редактора «Батеньки» Егора Мостовщикова обвинили в харассменте 23 июля. Расследование об этом выпустила журналистка телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр. В материале под названием «Батенька, да вы харассер» Мостовщикову приписывают неуставные отношения с сотрудницами самиздата, которые работали в штате или проходили стажировку.

Ранее в московской медиатусовке разгорелся скандал — 13 июля в твиттере появились обвинения в многочисленных домогательствах и даже сексуальном насилии. В них обвинили в том числе шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Руслан Гафаров после этого уволился из Сбербанка, где работал SMM-менеджером, Сергей Простаков также ушел из «МБХ медиа».

О харассменте также заявляли работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», «Барка», «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика». 22 июля в приставаниях к несовершеннолетним обвинили игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. Об этом рассказала его бывшая ученица, а ныне журналистка The Bell Екатерина Аренина.