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Фестивали «Морфология улиц» и Extreme Expo пройдут 26 июля

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:46

26 июля в прямом эфире пройдет открытие фестивалей «Морфология улиц» и Extreme Expo — событие станет их коллаборацией. Зрители смогут прослушать лекции о значении региональных стрит-арт-ивентов, монетизации творчества и кураторском подходе работы с уличными художниками. Посмотреть эфиры можно будет здесь.


  • Первая онлайн-лекция начнется в 17.00 по московскому времени. На ней основатель объединения Артмоссфера и куратор художников «Морфологии улиц» Сабина Чагина объяснит, как воспринимается стрит-арт в России, как художнику с улицы начать выставляться в галереях, и расскажет об отличиях работы на улицах и в выставочных центрах.
  • После этого, в 18.00 по Москве, пройдет пленарка, на которой руководитель фестиваля Street Vision Иван Ларионов и глава фестиваля Stenograffia Костя Самое поговорят о развитии российских фестивалей стрит-арта, а также обсудят, как зарождается уличная культура в регионах и какое значение она имеет для города.
  • В 19.00 куратор и сооснователь Faces&Laces Дмитрий Оскес расскажет, как художнику начать работать с брендами, и какую роль такая коллаборация играет для уличного искусства.

Также зрителей ждет продолжение образовательного форума для ивент-мейкеров на сайте Extreme Team, а художник Никита Сциссор разрисует скалодром и площадку стантрайда.

​Следующим этапом «Морфологии улиц», которую организует мультицентр «Контора пароходства», станет нанесение эскизов на стены, блочные заборы, трансформаторные подстанции, предоставленные партнерами фестиваля СУЭНКО и «Ростелекомом», и другие городские объекты, рассказывают организаторы. Образовательная программа «Морфологии улиц» пройдет с 3 по 9 августа.

Узнать подробнее можно на сайте, а также в «ВКонтакте» и инстаграме.

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