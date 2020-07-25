Фестивали «Морфология улиц» и Extreme Expo пройдут 26 июля

26 июля в прямом эфире пройдет открытие фестивалей «Морфология улиц» и Extreme Expo — событие станет их коллаборацией. Зрители смогут прослушать лекции о значении региональных стрит-арт-ивентов, монетизации творчества и кураторском подходе работы с уличными художниками. Посмотреть эфиры можно будет здесь .

Также зрителей ждет продолжение образовательного форума для ивент-мейкеров на сайте Extreme Team, а художник Никита Сциссор разрисует скалодром и площадку стантрайда.

​Следующим этапом «Морфологии улиц», которую организует мультицентр «Контора пароходства», станет нанесение эскизов на стены, блочные заборы, трансформаторные подстанции, предоставленные партнерами фестиваля СУЭНКО и «Ростелекомом», и другие городские объекты, рассказывают организаторы. Образовательная программа «Морфологии улиц» пройдет с 3 по 9 августа.

Узнать подробнее можно на сайте, а также в «ВКонтакте» и инстаграме.