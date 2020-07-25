Монстры и расовая сегрегация в новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO

Действие сериала разворачивается в 1950-е годы. Главный герой, 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Фриман, вместе со своей подругой Летицией и дядей Джорджем отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти своего отца. Во время поисков он сталкивается с расистами и настоящими монстрами, будто сошедшими со страниц произведений Говарда Лавкрафта .

Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс («Звездный путь», «Остаться в живых»). Сценарий написали Миша Грин («Спартак: кровь и песок», «Герои», «Сыны анархии») и режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил. Одну из ролей — пропавшего отца Аттикуса Фримэна — исполняет звезда сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя» Майкл Кеннет Уильямс.

Предыдущий тизер сериала вышел в июне.

В начале июля вышел 2-й сезон альманаха «Сумеречная зона», одним из создателей которого стал Джордан Пил. Топ-13 классических серий «Зоны» собрал кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский.