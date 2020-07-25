Игуменью московского монастыря, управляющую отелями РПЦ, обязали продать свой Mercedes-Benz

Патриарх Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (известную в миру, как Ольга Мискина) продать Mercedes Benz S-класса, который до этого находился у нее во владении. Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — заявил Легойда.

Он отметил, что патриарх напомнил священнослужителям и монахам о своем благословении не пользоваться роскошными автомобилями и призвал оформлять транспортные средства, необходимые для работы, на обители. Легойда уточнил, что патриарх ранее высказывался на эту тему как минимум дважды: в 2012 и 2017 годах.

В середине июля у игуменьи Феофании, управляющей Покровским женским монастырем, православной гимназией в Троице-Лыкове, гостиницами РПЦ «Покровская» и «Даниловская», нашли автомобиль Mersedes-Benz представительского класса за 9,5 млн рублей. Также уточнялось, что помимо автомобиля Феофания владеет квартирой на Таганской улице стоимостью примерно 16 млн рублей.

В 2017 году внедорожник за 5 млн рублей нашли у епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. В Орловской митрополии заявили, что автомобиль священнику подарил местный агрохолдинг, а наличие внедорожника «нисколько не является характеристикой духовной жизни человека».