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Пентагон представит доказательства существования НЛО

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:47

В Пентагоне собираются обнародовать новые данные об НЛО. Об этом пишет The New York Times.

Специалисты секретной программы AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program), направленной на изучение угрозы со стороны аномальных атмосферных явлений и НЛО для США, нашли доказательства существования инопланетян и собираются поделиться ими с публикой, говорится в материале издания.

Как рассказали журналистам астрофизик Эрик Дэвис и сенатор от штата Невада Гарри Рейд (оба — члены AATIP), сотрудники секретной программы ранее нашли фрагменты летательных аппаратов, некоторые материалы которых «не с этой планеты» — их происхождение выяснить не удалось.

Впрочем, доказательств существования НЛО пока представлено не было. Также найденные фрагменты летательных аппаратов не проходили независимую экспертизу, поэтому у многих сообщения об этом вызывают скептическую реакцию.

Тем не менее в апреле Министерство обороны США показало видеоролики с неопознанными летающими объектами, которые были сняты в разные годы, для того, чтобы «развеять ошибочные суждения общественности о том, были ли распространяемые кадры настоящими и было ли на них что‑то еще».

Одно видео было сделана в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015-го. Их подлинность признали ВМС США. На записях, которые были сняты с военных самолетов, были видны летающие объекты, не похожие ни на какие известные летающие аппараты. Впрочем, пользователей Твиттера, уставших от 2020-го года и потока экстремальных событий, публикация Пентагона не напугала.

В 2018 году организация To the Stars Academy of Art and Science (TTSA) опубликовала видео с НЛО, полученное от Минобороны США. Кадры были сняты в 2015 году камерой системы наблюдения истребителя F/A-18. На них виден странный объект, который передвигается с большой скоростью.

В 2017 году Минобороны США впервые публично рассказало о программе по расширенному опознаванию воздушных угроз, на которую с 2007 по 2012 год из военного бюджета США было выделено не менее 22 млн долларов.

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