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Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого нашли мертвым. Он пропал три дня назад

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:45

В Московской области нашли мертвым 83-летнего олимпийского чемпиона по вольной борьбе и комментатора Олимпиады в 1980 году Александра Иваницкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления поискового отряда «Лиза Алерт», который занимался поисками пропавшего без вести.

Представитель отряда заявил, что Иваницкий погиб. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что олимпийский чемпион утонул в реке, а его смерть «не носит криминального характера».

Иваницкий пропал без вести 22 июля, когда вышел за грибами в окрестностях Рузы. Его личные вещи и мобильный телефон нашли у реки Вейна. В поисках Иваницкого задействовали спасателей с волонтерами, вертолеты и водолазов, также подключилась полиция.

Ранее сын Иваницкого предполагал, что у него могли случиться проблемы с сердцем из‑за входа в воду реки. Следственный комитет начал проверку по факту смерти Иваницкого.

Александр Иваницкий — советский борец-вольник, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио. Он был комментатором церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Москве 1980 года, а также работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР. Иваницкий преподавал на журфаке МГУ.

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