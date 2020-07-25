На Егора Жукова напали в Москве

На фигуранта «московского дела» и студента Высшей школы экономики Егора Жукова совершили нападение. Заявление активиста об этом приводит паблик «Команды Жукова» в «ВКонтакте».

Жуков обвинил в нападении «титушек». «Какое‑то время назад на меня было совершено нападение около моего подъезда. Благо я, скажем так, успел скрыться от «титушек» и никаких серьезных травм они мне нанести не успели», — заявил он.

Как сообщил Znak.com глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров, около 23:55 по московскому времени двое неизвестных, поджидавших Жукова у дома, напали на фигуранта «московского дела».

«Егор поставил «блок» первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», — прокомментировал Овчаров. На видео Жуков появляется с исцарапанной рукой.