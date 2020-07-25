На Егора Жукова напали в Москве

На фигуранта «московского дела» и студента Высшей школы экономики Егора Жукова совершили нападение. Заявление активиста об этом приводит паблик «Команды Жукова» в «ВКонтакте».
Жуков обвинил в нападении «титушек». «Какое‑то время назад на меня было совершено нападение около моего подъезда. Благо я, скажем так, успел скрыться от «титушек» и никаких серьезных травм они мне нанести не успели», — заявил он.
Как сообщил Znak.com глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров, около 23:55 по московскому времени двое неизвестных, поджидавших Жукова у дома, напали на фигуранта «московского дела».
«Егор поставил «блок» первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», — прокомментировал Овчаров. На видео Жуков появляется с исцарапанной рукой.
Жуков был арестован в августе прошлого года по уголовному делу о массовых беспорядках, якобы происходивших на акции протеста 27 июля в Москве. В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование студента по этому делу, однако активисту предъявили новые обвинения — в его роликах на ютьюбе нашли призывы к экстремизму.
В декабре суд признал Жукова виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, после чего тот пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование. «Афиша Daily» разбиралась, что этот приговор может значить для российского правосудия.