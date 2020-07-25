В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже шестой день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5811, позавчера — 5848.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Нижегородской области, Петербурге, Мурманской, Иркутской и Московской областях, Алтайском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком АО.