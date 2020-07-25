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В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:43

В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже шестой день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5811, позавчера — 5848.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Нижегородской области, Петербурге, Мурманской, Иркутской и Московской областях, Алтайском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком АО.

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

За сутки выздоровели 8366 человек, за все время — 597140. Умерли 146 пациентов, за весь период — 13 192. Всего в стране зафиксировано 806720 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 15,7 млн человек. Более 9 млн из них выздоровели, свыше 639 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,1 млн), на втором — Бразилия (2,28 млн), на третьем — Индия (1,33 млн).

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