В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов

В Хабаровске возобновились протесты против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Число митингующих доходит до десятков тысяч, пишут местные СМИ.

В несанкционированной акции в поддержку Фургала, по оценкам местных изданий, приняли участие от 15 до 20 тыс. человек, хотя мэрия Хабаровска заявила о 6,5 тыс. (в пресс-службе также заявили, что в прошлую субботу в шествии приняли участие порядка 10 тыс. человек, хотя СМИ говорили о 15-50 тыс.).

Митингующие, собравшиеся на площади Ленина и у здания правительства, кричали лозунги «Честный суд в Хабаровске» и «Чемодан — вокзал — Самара» (вероятно, предназначенный для врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева).

Параллельно митинги прошли во Владивостоке и Южно-Сахалинске. На акцию на центральной площади у памятника Борцам за власть Советов во Владивостоке, по разным оценкам, пришли от 150 до 300 человек, а у здания Сахалинского правительства собрались не более 50 митингующих.

18 июля в Хабаровске прошел другой крупный митинг в поддержку Фургала. Издание Dvhab.ru писало о 15–30 тыс. протестующих, а «Коммерсант» — о 50 тыс. на пике. Акция длилась около пяти часов, полиция не препятствовала и не задерживала людей.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.