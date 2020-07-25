перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Big Baby Tape «слил» в интернет новый трек «Treesha» 11:55
kremlin.ru В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов
В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов Обновлено в 11:27
На Егора Жукова напали в Москве 11:18
В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса 10:43
Role Model выпустил клип на сингл «blind» 3:48
Во время самоизоляции выросла популярность Chatroulette и Omegle 3:30
Фигуранты дела «Нового величия» выступили с последним словом в суде 3:03
Skybound/YouTube Новый сезон «Ходячих мертвецов» не выйдет в октябре 2020 года
Новый сезон «Ходячих мертвецов» не выйдет в октябре 2020 года 2:22
Джордж Клуни снимет для Amazon экранизацию романа «Нежный бар» 1:44
МИД объяснил, почему первым делом возобновят авиасообщение с Танзанией 1:09
Подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК отправили под домашний арест 0:52
Лана Дель Рей выпустит аудиоверсию своего нового поэтического сборника 0:33
Wikimedia Ученые: свет в жилых районах может приводить к бессоннице у птиц
Ученые: свет в жилых районах может приводить к бессоннице у птиц Вчера в 23:34
Straniza выпустила новый EP-альбом. В него вошли три трека Вчера в 23:26
Норвежский террорист Андерс Брейвик хочет, чтобы о нем написали книгу Вчера в 22:47
В Москве конфликтуют азербайджанцы и армяне. Что происходит? Вчера в 22:25
Дизайнер Стефано Пилати снял короткометражный фильм о гендерно нейтральной моде Вчера в 22:14
ЛСП выпустил кавер на песню Высоцкого «Дом хрустальный» Вчера в 21:28
Narmak/YouTube Японский художник выпустил первый эпизод аниме-сериала по «Губке Бобу»
Японский художник выпустил первый эпизод аниме-сериала по «Губке Бобу» Вчера в 21:11
Россия откроет границу с Танзанией, Stereoleto пройдет в сентябре и другие новости дня Вчера в 20:57 Дайджест
Отключить рекламу

В Хабаровске возобновились митинги в поддержку Фургала. СМИ пишут о десятках тысяч демонстрантов

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:51
Обновлено сегодня в 11:27:

Во Владивостоке задержали двоих участников акции в поддержку Фургала. На одного из них составили протокол об административном нарушении.

В Хабаровске возобновились протесты против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Число митингующих доходит до десятков тысяч, пишут местные СМИ.

В несанкционированной акции в поддержку Фургала, по оценкам местных изданий, приняли участие от 15 до 20 тыс. человек, хотя мэрия Хабаровска заявила о 6,5 тыс. (в пресс-службе также заявили, что в прошлую субботу в шествии приняли участие порядка 10 тыс. человек, хотя СМИ говорили о 15-50 тыс.).

Митингующие, собравшиеся на площади Ленина и у здания правительства, кричали лозунги «Честный суд в Хабаровске» и «Чемодан — вокзал — Самара» (вероятно, предназначенный для врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева).

Параллельно митинги прошли во Владивостоке и Южно-Сахалинске. На акцию на центральной площади у памятника Борцам за власть Советов во Владивостоке, по разным оценкам, пришли от 150 до 300 человек, а у здания Сахалинского правительства собрались не более 50 митингующих.

18 июля в Хабаровске прошел другой крупный митинг в поддержку Фургала. Издание Dvhab.ru писало о 15–30 тыс. протестующих, а «Коммерсант» — о 50 тыс. на пике. Акция длилась около пяти часов, полиция не препятствовала и не задерживала людей.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
комедия
Романтики «303»
Романтичная и свежая мелодрама про поездку со случайным попутчиком
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
боевик
Пушки Акимбо
Комедийный экшен с Дэниелом Рэдклиффом
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
документальный
Гоген: В поисках утраченного рая
Музейное шоу о крупнейшем представителе постимпрессионизма

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Фургал
Михаил Дегтярев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить