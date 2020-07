Role Model выпустил клип на сингл «blind»

«Я написал эту песню еще до того, как встретил человека, о котором она. Это то чувство, когда влюбляешься в кого‑то через интернет и говоришь себе, что этот человек идеально подходит тебе, даже не зная его полного имени», — рассказал Role Model.

Предыдущий трек, выпущенный артистом, назывался «for the people in the back». Он вошел в EP «oh how perfect», которым Role Model поделился в прошлом году.