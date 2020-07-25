Role Model выпустил клип на сингл «blind»

По сюжету клипа, Пиллсбери влюблен в героиню актрисы Мэдисон Лоулор, но она относится к нему не самым лучшим образом — кричит ему в лицо и толкает его. Однако Role Model игнорирует недостатки в отношениях и признается девушке в любви. «Я никогда не видел ничего похожего на тебя», — поет он.

Музыкант Такер Пиллсбери, более известный как Role Model, выпустил клип на новый сингл «blind». Видео появилось на ютьюб-канале певца.

«Я написал эту песню еще до того, как встретил человека, о котором она. Это то чувство, когда влюбляешься в кого‑то через интернет и говоришь себе, что этот человек идеально подходит тебе, даже не зная его полного имени», — рассказал Role Model.

Предыдущий трек, выпущенный артистом, назывался «for the people in the back». Он вошел в EP «oh how perfect», которым Role Model поделился в прошлом году.