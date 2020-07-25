Во время самоизоляции выросла популярность Chatroulette и Omegle

За время самоизоляции выросла аудитория видеочатов-рулеток Chatroulette и Omegle, сообщает The New York Times.

Как пишет издание, популярность сервисов с рандомным выбором собеседников растет за счет подростковой аудитории, которая, вероятно, пропустила пик популярности Chatroulette и Omegle в прошлом.

«Я видел одних и тех же людей и делал одни и те же вещи на протяжении последних нескольких месяцев. Новизна и возможность встретить кого‑нибудь выглядят сейчас гораздо лучше, чем это было до карантина», — говорит 18-летний ютьюб-блогер Коул Джианнаска.

Кроме того, использование видеочатов-рулетов позволяет молодежи создавать контент для TikTok — многие из них снимают свои реакции на новых людей, ведь в Chatroulette и Omegle зачастую можно встретить кого‑то странного.

«Я думаю, большинство из нас — это просто тинейджеры, которые хотят встретить новых людей, но это может стать странным или мрачным. Однажды я встретила женщину, и у нее была утка. Она просто держала утку, а на утке был подгузник», — сказала ютьюб-блогер Нейли Девора.

Omegle и Chatroulette — это сайты с текстовыми и видеочатами, в которых встречаются случайные люди. Оба сайта появились уже более 10 лет назад и в период карантина переживают новый пик популярности.