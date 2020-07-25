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Новый сезон «Ходячих мертвецов» не выйдет в октябре 2020 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:22

Новый сезон сериала «Ходячие мертвецы» не выйдет в октябре 2020 года, сообщила на Comic-Con шоураннер проекта Анджела Канг.

Релиз 11-го сезона шоу перенесен на неопределенный срок из‑за приостановки кинопроизводства в связи с пандемией коронавируса. При этом на октябрь наметили новую серию 10-го сезона шоу, ее можно будет посмотреть 4 октября.

Изначально 10-й сезон сериала должен был закончиться в апреле, но из‑за пандемии коронавируса финал не успели доснять к сроку. Октябрьская серия не станет последней в 10-м сезоне: ее дополнят шесть новых эпизодов, которые будут выпущены в начале 2021 года.

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