Джордж Клуни снимет для Amazon экранизацию романа «Нежный бар»

Актер Джордж Клуни выступит режиссером и продюсером экранизации романа Джона Морингера «Нежный бар», пишет Variety.

Фильм будет снят по заказу Amazon Studios. Производством займется кинокомпания Клуни Smokehouse Pictures. В продюсерской команде проекта значатся Грант Хеслов и Тед Хоуп.

Сценарий фильма напишет сам Морингер, который описал в романе свою юность. История, рассказанная в книге, повествует о молодом парне, который ищет замену своему отцу, оказываясь в баре, где он заводит дружбу со взрослыми мужчинами.

Оригинальный роман вышел в 2005 году, через пять лет после того, как Морингер получил престижную Пулитцеровскую премию за газетный очерк.