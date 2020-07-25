МИД объяснил, почему первым делом возобновят авиасообщение с Танзанией

Танзанию включили в список из трех стран, с которыми первым делом будет восстановлено авиасообщение, поскольку эта африканская страна популярна у российских туристов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное… Занзибар и Танзания — это одно государство. Туристов было очень много», — сообщила Захарова в интервью ютьюб-каналу «Виттель. Реальность».

В посольстве Танзании возобновление авиасообщения с Россией назвали хорошими новостями, уточнив, что страна готова принять всех туристов, которые захотят приехать. Туристов в Танзании могут заинтересовать более 10 национальных парков, гора Килиманджаро, сафари и пляжи на Занзибаре, отметили в посольстве.

Ранее правительство России объявило об открытии международного сообщения, которое было прекращено с конца марта из-за пандемии коронавируса. C 1 августа из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Турцию, Танзанию и Великобританию.