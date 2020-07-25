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Подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК отправили под домашний арест

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины (Иды) Шур, сообщил ТАСС.

Причиной отказа от помещения Лилии Войтюховской в СИЗО стал «возраст и наличие заболеваний». Ранее СК указывал, что Войтюховская родилась в 1951 году. Под домашним арестом подозреваемая в преступлении пробудет до 19 сентября.

Преподавательница истории культуры ВГИК Ида Шур была найдена мертвой 19 июля в своей квартире. На теле женщины нашли множественные ножевые ранения. Тело обнаружила сиделка. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ида Шур преподавала во ВГИКе с 1958 года. Она окончила Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры. Шур являлась автором музыкально-образовательных передач на радио и телевидении, пособий «Лад и тональность», «Мелодия» и «Музыкальная культура Древней Руси», а также теоретических статей и учебных программ по теории и истории музыкального искусства.

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