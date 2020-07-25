Певица Лана Дель Рей выпустит аудиоверсию своего нового поэтического сборника «Violet Bent Backwards Over The Grass» («Виолетта, склонившаяся над травой»). Об этом сообщил NME.

Музыку к аудиоверсии напишет Джек Антонофф, вместе с которым певица работала над альбомом «Norman Fucking Rockwell!». В аудиокниге будет 14 произведений общей продолжительностью 33 минуты. Сборник будет доступен на виниле, CD-диске и кассете. Купить его можно будет с 3 октября.

Цифровая версия поэтического сборника станет доступна для чтения уже на следующей неделе, 28 июля. А бумажная версия в твердом переплете выйдет в конце сентября. В книге, как анонсировано певицей, будет 112 страниц.

«Виолетта, склонившаяся над травой» — это заглавное стихотворение книги и первое стихотворение из многих, которые я написала. Некоторые из них пришли ко мне целиком, их я надиктовала и потом напечатала, а в некоторых я старательно подбирала каждое слово, чтобы составить идеальное стихотворение», — рассказала Дель Рей.