Ученые: свет в жилых районах может приводить к бессоннице у птиц

Ночное освещение в жилых кварталах, включая свет из окон, может нарушить режим сна у птиц и повлиять на их поведение в течение дня. Об этом говорится в работе ученых из Мельбурнского университета, пишет Vice.

Исследователи подключили к птицам датчики для измерения мозговой активности и выяснили, что при воздействии на них света той же интенсивности, что и в городских районах, голуби и сороки спали меньше, чем обычно. Кроме того, птицы предпочитали медленный сон быстрому и чаще просыпались.

Вместо стандартных десяти часов голуби под воздействием света спали всего шесть. При этом негативно на птичий сон влияет, как искусственный белый свет, так и желтый. Правда, фазу быстрого сна у сорок сильнее сокращает белый цвет, чем желтый. Это говорит о том, что воздействие светового загрязнения на различные виды птиц отличается, считают ученые.

По их мнению, нарушение схем сна может привести к тому, что птицы будут засыпать в дневное время. А это повлияет на их способность добывать пищу, бороться с хищниками и искать партнеров. Чтобы снизить негативное воздействие ученые призывают выключать свет на ночь, установить фонари с датчиком движения, не использовать декоративную подсветку и направлять уличные светильники на землю.

«Если вы когда‑либо просыпались от раннего крика сороки, помните: она могла потерять свой сон так же, как и вы», — замечает аспирант из Мельбурнского университета Фарли Коннелли.

Световое загрязнение может негативно влиять не только на здоровье птиц, но также светлячков, людей и растений. Кроме того, свет от городов, рассеиваясь в нижних слоях атмосферы, мешает астрономическим наблюдениям.

В марте 2020 года Тихоокеанская страна Ниуэ решила сказать «нет» световому загрязнению и стала первым государством, полностью отказавшимся от ночного освещения.