Straniza выпустила новый EP-альбом. В него вошли три трека

В релиз вошли интро и два трека, в том числе коллаборация с казахским R’n’B-исполнителем M’Dee «Не могу». Мини-альбом выпущен на лейбле Gazgolder Records.

Певица Ксения Чумаченко (это настоящее имя Straniza) стала известна еще в 2017 году, когда она пела в составе группы Cash вместе с Мартой Жданюк и Ульяной Синецкой. В 2019 году девушка участвовала в музыкальном шоу «Песни» на телеканале ТНТ, где исполнила треки «Аут» и «Остановись». Прошлой зимой она также выпустила сингл «Горизонт».