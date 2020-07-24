В Москве конфликтуют азербайджанцы и армяне. Что происходит?

Что произошло?

Поздно вечером 23 июля от жильцов района Марьино начали поступать сообщения о драке. Очевидцы также сообщили о выстрелах. Участниками конфликта оказались выходцы из Армении и Азербайджана — всего около 40-50 человек. 25 из них были задержаны, теперь им грозит запрет на въезд в Россию сроком до 5 лет.

В тот же вечер в районе Люблино произошел разгром ресторана «1001 ночь», принадлежащего азербайджанцу. В него ворвались 15 человек, вооруженных палками и ножами. Они разбили окна и посуду, крушили мебель и кидались стульями. Полицейские задержали 13 нападавших. Были ли они выходцами из Армении, не уточняется, но Элунур Гусейнов, вице-президент «Союза Азербайджанцев», утверждает, что да.

Еще один конфликт случился 24 июля в районе метро Саларьево. На ресторан «Армянский двор» напали 20 человек, предположительно, азербайджанцев. Они приехали туда с деревянными брусьями и металлическими прутьями и начали громить витрины. Нападение длилось около 10 минут.

Как на это отреагировали представители диаспор?

Незамедлительная реакция последовала с обеих сторон. Посол Армении Вардан Тоганян призвал армян, проживающих в России, отказаться от каких‑либо массовых акций, инициатив или собраний, связанных с конфликтом. Также по этому поводу в своем фейсбуке высказался глава «Объединения армян России» Давид Тоноян. Он рассказал, что его знакомого ударили ножом в драке, однако попросил соотечественников не поддаваться панике и истерии.

Вице-президент «Союза азербайджанцев России» Ильнур Гусейнов также призвал не поддаваться на провокации и обратился к армянской стороне с просьбой урегулировать конфликт.

В чем причина?

Драки в Москве происходят на фоне продолжающегося военного конфликта на границе Армении и Азербайджана. О первом столкновении страны сообщили 12 июля. С обеих сторон применялось огнестрельное оружие.

Кто начал конфликт, непонятно — стороны постоянно перекладывают ответственность друг на друга. И Азербайджан, и Армения заявили о нескольких погибших, в том числе погиб азербайджанский генерал. 15 июля наступило затишье, но уже на следующий день в Минобороны Армении заявили о диверсии Азербайджана и обстреле армянских сел на границе. В Минобороне Азербайджана назвали это дезинформацией и заявили о том, что это армянская сторона обстреляла азербайджанские села.

Ситуация продолжает быть напряженной. Конфликт обеспокоил и ЕС, и ОБСЕ, и ООН, и Россию. Кремль призвал обе стороны к сдержанности и незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что полномасштабное военное столкновение между Арменией и Азербайджаном станет катастрофой.

А на границе почему стреляют?

Напряжение между армянами и азербайджанцами существует уже долгие годы. Нагорный Карабах стал ареной противостояния двух народов еще во время армяно-азербайджанской войны, происходившей 100 лет назад. Сейчас регион, в котором большая часть населения армяне, де-юро принадлежит Азербайджану, но де-факто контролируется силами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

На этот раз конфликт разгорелся не на территории Карабаха, а на северном участке азербайджано-армянской границы между селом Тавуш и городом Товуз. Но причина все та же — взаимоисключающие позиции стран по Нагорному Карабаху и отсутствие переговоров о политическом урегулировании. Как отмечает эксперт центра Carnegie Томас де Ваал, с 2018 года в Баку копилось раздражение из‑за того, что требования Армении выполняются — безопасность на линии соприкосновения укрепляется, а главное требование Азербайджана нет — стороны так и не перешли к содержательным переговорам о политическом урегулировании.