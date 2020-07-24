Дизайнер Стефано Пилати снял короткометражный фильм о гендерно нейтральной моде

В фильме он запечатлел берлинского танцовщика, художника и модель Майкла-Джона Харпера, с которым Пилати раньше сотрудничал во время постановки хореографии для шоу-показов Random Identities. Съемки прошли в квартире дизайнера. Короткометражку снял режиссер Константин Бок.

Помимо фильма, Пилати представил открытое письмо, в котором он рассуждает о событиях последних месяцев и понятии дома в жизни человека.

«На мой взгляд, в четырех стенах креативность подвергается давлению, переоценивает параметры и точки «вынужденной» перспективы и врывается в ясность. Если бы стены могли прислушиваться и говорить, они раскрыли бы глубокое отражение того, кем мы являемся, кем мы были и — возможно, мы надеемся, — кем мы станем, развиваясь в пессимистичном сценарии войн», — написал дизайнер.