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Россия откроет границу с Танзанией, Stereoleto пройдет в сентябре и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:57

Россия возобновляет с 1 августа международные полеты. Но только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию. После этой новости число запросов на билеты в Танзанию выросло в 70 раз.

В России коронавирусом заразились уже более 800 тыс. человек, из которых 588 774 выздоровели и 13 046 умерли. За сутки прибавилось 5811 новых пациентов — уже пятый день их меньше 6000.

Источник «Интерфакса» в правительстве заявил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе–феврале следующего года. Осенью вакцину смогут получить только люди из группы риска (учителя, врачи) и 1500 добровольцев.

В Петербурге с 27 июля откроются музеи, рестораны, торговые центры, аквапарки, фитнес-центры и много чего еще. В Подмосковье с 1 августа заработают кинотеатры, театры и игровые комнаты в ТЦ.

Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков рассказал, что его избили и изнасиловали во время задержания. После этого его заставили дать признательные показания.

ЦИК заявил, что осенние выборы в регионах будут идти три дня — с 11 по 13 сентября. А участки смогут размещать во дворах и других необычных местах, как это было на голосовании по поправкам к Конституции.

Посетителей московского кафе «Сюр» обязали сидеть задом к улице и запретили им курить у входа. Все из‑за жалоб местных жителей, которым не понравился шум и курящие люди на тротуаре.

Музыкальный фестиваль Stereoleto решили в этом году не отменять — он пройдет 5 и 6 сентября в петербургском «Севкабель-порту». В лайнапе — Земфира, Noize MC, Хаски, «СБПЧ» и многие другие. Зарубежные артисты, к сожалению, приехать не смогут.

Главные релизы пятницы — неожиданный альбом «folklore» от Тейлор Свифт, дебютный сольник фронтмена The Rapture Люка Дженнера, вероятно, последняя пластинка Logic «No Pressure» и зажигательный клип Джесси Уэр. Обещанный альбом Канье так и не вышел.

Disney отложила премьеры «Аватара», новых «Звездных войн», «Мулана» и еще нескольких фильмов. Вслед за Disney релизы фильмов перенесли Sony и Paramount.

Три трейлера на вечер пятницы: супергеройского фильма «Новые мутанты», который показали на Comic-Con, комедийного сериала «Искатели истины» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом, а также второго сезона «Темных начал», который выйдет осенью.

1 августа в парке искусств «Музеон» заработает летний кинотеатр Москино. Фильмом открытия станет «Фея» Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли. Купить билеты можно на «Афише».

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