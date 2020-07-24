Японский художник выпустил первый эпизод аниме-сериала по «Губке Бобу»

Японский художник-аниматор, известный под именем Narmak, выпустил первый эпизод аниме-сериала по «Губке Бобу». Он выложил его на своем ютьюб-канале.

Видео длится почти 15 минут и продолжает одну из главных сюжетных линий оригинального мультсериала — защиту секретной формулы крабсбургеров. Один из отрицательных героев шоу, Баббл Бас, охотится за рецептом — и ему удается его заполучить.