Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, сообщила Ассоциация туроператоров России.

C 1 августа туры доступны с пересадкой в Стамбуле, а с 10 августа можно вылететь напрямую в курортную Анталью. Цена туров начинается примерно от 50 тысяч рублей на двоих. Помимо Антальи, туроператоры предлагают отдых в Аланье, Бодруме, Даламане.

Ранее правительство России объявило об открытии международного сообщения, которое было прекращено с конца марта из‑за пандемии коронавируса. В ближайшее время из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Турцию, Танзанию и Великобританию.