В США проведут трансляцию бейсбольного матча с виртуальными зрителями

Телекомпания Fox использует виртуальных фанатов для трансляции матча Главной лиги бейсбола, сообщает New York Post.

С помощью технологии дополненной реальности толпа сможет заполнить трибуны, ставшие пустыми из‑за пандемии. Цифровых фанатов оденут по погоде, они смогут реагировать на матч и даже делать волны. Fox добавит звуки толпы, а также выберет заполненность стадиона.

«Концепт выглядит как нечто, чего просто не могло случиться», — сказал исполнительный вице-президент Fox Sports Брэд Загер. «Вскоре после этого пандемического удара мы решили, что будем вынуждены показывать игры без зрителей», — добавил он.

В компании считают, что подобная трансляция поможет матчу выглядеть гораздо более аутентично. В случае успеха технологию дополненной реальности используют и для трансляции игр Национальной футбольной лиги. В Fox отмечают, что это лучшее, что они могут сделать на данный момент.

Из‑за пандемии коронавируса многие массовые мероприятия остались без зрителей. Однако некоторые организаторы проявили креативность: испанский оперный театр провел концерт для растений, на «Поле Чудес» вместо зрителей рассадили воздушные шарики, а в Сеуле за футбольным матчем наблюдали секс-куклы.