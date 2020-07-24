Количество поисков билетов в Турцию выросло в три раза, в Великобританию — почти в пять раз. «В общем, наши пользователи сразу пошли искать билеты в UK и Турцию, а также выяснять, где, собственно, находится Танзания и что это вообще», — пишут в Aviasales.

Число запросов о билетах в Танзанию выросло в 70 раз. Об этом сообщил агрегатор авиабилетов Aviasales в своем новостном телеграм-канале.

Это случилось после того, как российские власти объявили, что с 1 августа возобновится авиасообщение с этими тремя странами. Улететь, правда, можно будет только из трех городов — Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

В конце марта Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства. «Аэрофлот» после этого до 1 августа прекратил продажу билетов на свои рейсы за границу.

Недавно стало известно, что российские власти восстановят международное авиасообщение в два этапа. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с еще 30 странами.