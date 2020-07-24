Музыкальный фестиваль Stereoleto решили в этом году не отменять — он пройдет 5 и 6 сентября в петербургском «Севкабель-порту». Об этом говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

Фестиваль проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с ограниченным числом гостей. Правила посещения площадки скоро появятся на официальном сайте Stereoleto.

В лайнапе — Земфира, Noize MC, Хаски, «СБПЧ», «Радар», «Молчат дома», «Папин Олимпос», «Свидание», «Хадн дадн», «Союз», Underhood, «Со мною вот что», «Недры», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Алена Швец, Intelligency, «Друг диджея», «Меджикул», Ploho, Анна Ворфоломеева, «Трипинадва», «Деревянные киты» и другие.

Организаторы отмечают, что на фестивале не смогут выступить заявленные ранее иностранные артисты из‑за запрета на перемещение между странами. Новые билеты скоро поступят в продажу, билеты на старые даты обменивать не нужно — все они остаются действительны.

Изначально Stereoleto намечали на 4 и 5 июля, но даты перенесли из‑за коронавируса. В этом году фестиваль уже во второй раз пройдет «Севкабель-порту» (а вообще — в 19-й). В 2019-м на мероприятии выступили Ic3Peak, «Мумий Тролль», Aurora, Little Big, Монеточка и многие другие.