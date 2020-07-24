Американские рэперы Лупе Фиаско и Келин Эллис выпустили совместный EP

Американский рэпер Лупе Фиаско выпустил новый мини-альбом «House». Пластинка была записана совместно с другим рэпером — Келином Эллисом. Послушать лонгплей можно в Spotify, Apple Music, YouTube Music, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».
В записи альбома принимали участие дизайнер Вирджил Абло, певица Кристал Торрес и один из участников группы Japanese Cartoon Грэм Беррис. Обложка альбома вдохновлена оформлением пластинок Дейва Брубека и Чарлза Мингуса. На ней представлена картина Питера Геллатли, отца друга Фиаско. В альбом вошли четыре полноценных трека и одно интро.
Дебютный альбом Лупе Фиаско «Lupe Fiasco’s Food & Liquor» вышел в 2006 году. Всего музыкант выпустил семь лонгплеев, об одном из самых ярких — «Tetsuo & Youth» 2015 года — «Афиша Daily» писала здесь.