Создатель «Очень странных дел» отправит Райана Рейнолдса в прошлое в новом фильме для Netflix

Шон Леви — режиссер и исполнительный продюсер «Очень странных дел» — снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени «Our Name Is Adam» («Наше имя — Адам»). Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Главную роль в картине исполнит Райан Рейнолдс, а производством займется студия Skydance Media, которая работала над фильмом «Бессмертная гвардия» для Netflix.

По сюжету главный герой должен отправиться в прошлое, чтобы получить помощь от себя 13-летнего. В процессе он встречается со своим покойным отцом, который на тот момент является ровесником героя.

По данным The Hollywood Reporter, работа над проектом началась еще в 2012 году. Изначально производством занималась студия Paramount, а главную роль должен был исполнить Том Круз. Дата выхода сериала и полный актерский состав пока неизвестны.

«Our Name Is Adam» — второй совместный проект Леви и Рейнолдса. Первый, фантастическая комедия «Главный герой» («Free Guy»), был снят для 20th Century Fox и должен был выйти в кинотеатрах 4 июля, но премьеру отложили из‑за коронавируса. Сейчас релиз намечен на 9 декабря 2020 года.