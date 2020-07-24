Oligarkh и «Грязь» выпустили песню «Друг»

Электронщики Oligarkh и группа «Грязь» выпустили совместную песню, которая называется «Друг». Послушать ее можно в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке», Apple Music и Spotify.

Песня посвящена Владимиру Высоцкому. Завтра, 25 июля, будет 40 лет со дня его смерти.