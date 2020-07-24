Oligarkh и «Грязь» выпустили песню «Друг»

Электронщики Oligarkh и группа «Грязь» выпустили совместную песню, которая называется «Друг». Послушать ее можно в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке», Apple Music и Spotify.
Песня посвящена Владимиру Высоцкому. Завтра, 25 июля, будет 40 лет со дня его смерти.
Группа «Грязь» была основана Денисом Астаповым и участником «ЛСП» Ромой Англичанином. Англичанин умер летом 2017 года. Последний на сегодняшний день альбом группы — «ДК Дэнс (Вечер #2)» — выходил осенью. В этом году мы поговорили с участниками «Грязи» о вечном проигрыше, Роме Англичанине и заработке.
У Oligarkh «Афиша Daily» брала интервью еще в 2017 году, прочитать его можно здесь. «Группа из Петербурга записывает бейс в духе Расти или TNGHT, только с колоколами, молитвами и старинными песнопениями», — так мы писали о ней.