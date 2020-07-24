В Приморье активистку оштрафовали за чтение стихов около здания суда

Суд во Владивостоке оштрафовал на 10 000 рублей экоактивистку Екатерину Корчинскую. Об этом сообщает «Апология протеста».

В июне в Приморском краевом суде прошло заседание по иску экологических активистов. Они требовали отменить краевой закон, по которому региональные власти могут ликвидировать и изменять границы особо охраняемых природных территорий.

Местные музыканты — группа «Дальневосточные разлучницы» — планировали поддержать требования активистов и выступить с концертом возле здания суда. Позже концерт перенесли в парк, который находится неподалеку. Однако артистов все равно задержала полиция — из‑за нарушения карантинных ограничений.

Корчинская после задержания музыкантов встала около здания суда. Она рассказывала о требованиях экоактивистов, о деле, которое на тот момент рассматривалось, и о задержании группы. Также она прочитала стихотворение (какое именно, не уточняется). Несмотря на то, что у девушки не было плаката, ее все равно задержали. Сегодня суд признал ее виновной в нарушении правил пикетирования.