В Москве сносят внутренние конструкции СК «Олимпийский». Видео

Очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи сноса здания. Некоторых напугали дым, идущий от спортивного комплекса, и звуки взрывов, при помощи которых сносят внутренние конструкции здания. «Олимпийский» взрывают так мощно, что дом трясет», — написала живущая неподалеку от спортивного комплекса пользовательница твиттера.

Очевидцы говорят, что части здания отламываются на глазах: в видео попал момент, когда отвалился кусок крыши спортивного комплекса.

После реконструкции в «Олимпийском» появятся торговый центр и концертная площадка на 7000–10 000 зрителей. В обновленном СК также останутся прыжковый и плавательный бассейны, гимнастические залы, каток, аквапарк, теннисные корты, зоны отдыха и развлечений, оздоровительно-реабилитационный комплекс, центр экстремального спорта, места для выставок и конференций.

Закончить реконструкцию планируется в 2022 году. «Олимпийский» построили в 1980 году к проведению Олимпиады в СССР. За время существования комплекс не раз становился местом проведения культовых спортивных мероприятий: в 2013 году, например, на ринге «Олимпийского» прошел боксерский поединок украинца Виталия Кличко и россиянина Александра Поветкина.