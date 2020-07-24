Руслан Костыленков из «Нового величия» рассказал об избиениях и изнасиловании во время задержания

Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков рассказал о том, как его избили и изнасиловали во время задержания. Его письмо опубликовала «Медуза».
Костыленков пишет, что во время задержания его сразу же повалили на пол и начали избивать. Сотрудники правоохранительных органов в своих показаниях заявляли, что задержанный начал оказывать сопротивление и побежал к окну, чтобы скрыться. По словам Костыленкова, это ложь.
«Они поколотили меня, застегнули за спиной наручники, посадили на табуретку и начали допрашивать», — рассказывает он дальше. Оперативники били по разным частям тела; когда им не нравилось, как он отвечает на вопросы, один из них надел пакет на голову парня и начал душить, другой угрожал, что у него в квартире «найдут» гранату, третий хотел пытать его то ли паяльником, то ли шокером, но другие не позволили ему это сделать.
«Потом меня отвели на кухню и оставили с собровцами. Они поставили меня в растяжку, один держал меня, а другой сначала отбил мне почки, а потом взял кухонный молоток из стали (для отбивки мяса) и засунул его ручку мне глубоко в анус», — пишет Костыленков.
После этого его заставили записать видеопризнание, которое в дальнейшем распространили в интернете. В ролике Костыленков говорит, что целями организации «Новое величие» были «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции». Позже он отказался от показаний и заявил, что они были даны под пытками.
После этого его заставили расписаться в протоколе, вывели из квартиры и повезли в Следственный комитет. В СК его снова избили, во время официального допроса один из оперативников сам надиктовывал следователю «показания» Костыленкова. Затем его заставили их подписать.
«По итогу: я был весь в синяках, имел жесткие раны на запястье от наручников; первые пять дней после ареста мочился и испражнялся кровью. Все это зафиксировано документально, и есть много свидетелей», — заявил Руслан.
Множественные ушибы и гематомы у Костыленкова зафиксировали в медчасти СИЗО через две недели. Справка об этом приобщена к делу, однако адвокату уже трижды отказывали в возбуждении дела против сотрудников, проводивших задержание.
Сегодня состоится очередное заседание суда по делу «Нового величия», скоро его фигурантам вынесут приговоры. Недавно прокуратура запросила Руслану Костыленкову семь с половиной лет колонии, другим — условные и реальные сроки от четырех лет.
В середине марта 2018 года силовики задержали десятерых участников организации «Новое величие» по обвинению в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Подробнее об этом деле «Афиша Daily» рассказывала здесь.