Руслан Костыленков из «Нового величия» рассказал об избиениях и изнасиловании во время задержания

Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков рассказал о том, как его избили и изнасиловали во время задержания. Его письмо опубликовала «Медуза».

Костыленков пишет, что во время задержания его сразу же повалили на пол и начали избивать. Сотрудники правоохранительных органов в своих показаниях заявляли, что задержанный начал оказывать сопротивление и побежал к окну, чтобы скрыться. По словам Костыленкова, это ложь.

«Они поколотили меня, застегнули за спиной наручники, посадили на табуретку и начали допрашивать», — рассказывает он дальше. Оперативники били по разным частям тела; когда им не нравилось, как он отвечает на вопросы, один из них надел пакет на голову парня и начал душить, другой угрожал, что у него в квартире «найдут» гранату, третий хотел пытать его то ли паяльником, то ли шокером, но другие не позволили ему это сделать.

«Потом меня отвели на кухню и оставили с собровцами. Они поставили меня в растяжку, один держал меня, а другой сначала отбил мне почки, а потом взял кухонный молоток из стали (для отбивки мяса) и засунул его ручку мне глубоко в анус», — пишет Костыленков.

После этого его заставили записать видеопризнание, которое в дальнейшем распространили в интернете. В ролике Костыленков говорит, что целями организации «Новое величие» были «трибунал над членами правящей верхушки» и «отмена репрессивных действующих законов и Конституции». Позже он отказался от показаний и заявил, что они были даны под пытками.