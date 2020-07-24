Вышел трейлер комедийного сериала с Саймоном Пеггом и Ником Фростом

Вышел трейлер мистического комедийного сериала «Искатели истины» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом (трилогия «Кровь и мороженое» Эдгара Райта).
По сюжету главные герои — охотники за паранормальными явлениями. Они пытаются запечатлеть нечто сверхъестественное на видео и заработать на этом деньги. Однажды они узнают тайну, которая может привести к концу света.
Пегг и Фрост написали сценарий сериала. Вместе с ними в шоу снялись Эмма Д’Арси, Самсон Кайо, Малкольм МакДауэлл и другие. Все восемь серий «Искателей истины» выйдут в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video осенью 2020 года.