Вышел трейлер комедийного сериала с Саймоном Пеггом и Ником Фростом

Вышел трейлер мистического комедийного сериала «Искатели истины» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом (трилогия «Кровь и мороженое» Эдгара Райта).

По сюжету главные герои — охотники за паранормальными явлениями. Они пытаются запечатлеть нечто сверхъестественное на видео и заработать на этом деньги. Однажды они узнают тайну, которая может привести к концу света.