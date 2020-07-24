Рэпер Jeembo выпустил сольный альбом «Black Box», над которым он работал с 2016 года. Послушать лонгплей можно в Spotify, Apple Music, YouTube Music, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».
На пластинке 13 треков, среди них совместные с Obladaet, DMT XIII, Etnaise, Tveth и Boulevard Depo. Над битами для нового альбома Jeembo трудились Smuff tha Quiz, Meep, Jett Peck, White Punk, Vinter, PSCHD, Roland Jones, FrozenGangBeatz, Highself, Southgarden и Ray Qwa.
Предыдущий сольный релиз Jeembo назывался «Gravewalker» и состоял из пяти треков. Также уфимский рэпер ранее выпустил совместный с Tveth альбом «Painkiller» в трех частях.
В марте Jeembo вместе с Markul, Thomas Mraz и Tveth покинул Booking Machine. У исполнителей закончился контракт с объединением. Менеджер агентства Илья Мамай заявил, что причиной послужило желание музыкантов развиваться «так, как им комфортно», а со всеми ушедшими исполнителями у BM сохранились хорошие отношения.