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Послушайте первый сольный полноформатный альбом Jeembo — «Black Box»

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:40

Рэпер Jeembo выпустил сольный альбом «Black Box», над которым он работал с 2016 года. Послушать лонгплей можно в Spotify, Apple Music, YouTube Music, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».

На пластинке 13 треков, среди них совместные с Obladaet, DMT XIII, Etnaise, Tveth и Boulevard Depo. Над битами для нового альбома Jeembo трудились Smuff tha Quiz, Meep, Jett Peck, White Punk, Vinter, PSCHD, Roland Jones, FrozenGangBeatz, Highself, Southgarden и Ray Qwa.

Предыдущий сольный релиз Jeembo назывался «Gravewalker» и состоял из пяти треков. Также уфимский рэпер ранее выпустил совместный с Tveth альбом «Painkiller» в трех частях.

В марте Jeembo вместе с Markul, Thomas Mraz и Tveth покинул Booking Machine. У исполнителей закончился контракт с объединением. Менеджер агентства Илья Мамай заявил, что причиной послужило желание музыкантов развиваться «так, как им комфортно», а со всеми ушедшими исполнителями у BM сохранились хорошие отношения.

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