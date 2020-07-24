ЦИК: голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней — с 11 по 13 сентября.

Памфилова также сообщила, что ЦИК ужесточает требования к оборудованию мест для досрочного голосования на придомовых территориях. На прошедшем голосовании по поправкам к Конституции отдать свой голос можно было в тележке из супермаркета, в багажнике машины или на пне.

Именно на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции была впервые опробована практика многодневного голосования. После него Центризбирком задумался о том, чтобы провести выборы в единый день голосования также в течение нескольких дней. Депутаты поддержали идею ЦИК и приняли закон о многодневном голосовании. Его также одобрил Совет Федерации. На сентябрьских выборах будут избирать глав субъектов и муниципальных депутатов.

Два дня подряд ЦИК размещала в социальных сетях опросы о многодневном голосовании. Большинство тех, кто проголосовал в этих опросах, были против. Первый опрос из твиттера удалили, Памфилова назвала его публикацию глупостью, но вчера его запостили снова.