Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты, которые уже две недели проходят в Хабаровске и других городах региона. Об этом он сказал в прямом эфире в инстаграме телеведущего Владимира Соловьева, а потом то же самое повторил журналистам.

«Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича (Фургала — Прим. ред.), мне понятны, они стихийны. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А то, что я вижу последние три дня, у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто, как все это дело организует.

Это хабаровчане в большинстве своем, но там есть много иногородних и иностранных граждан. <…> Кто‑то (из иностранных граждан — Прим. ред.) остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели. Региональное сообщение сохраняется. Этот вопрос очевиден».

Дегтярев так ни разу и не вышел к митингующим, которые призывали его к разговору. «То, что происходит сейчас в будние дни по вечерам, со всякими лозунгами там «Дегтярев, выходи», — прям вот вышел и бросил тех людей, которые здесь, такие же хабаровчане, которые на совещаниях отчитываются по различным направлениям. Нет, не выйду. Я никогда диктат не позволю», — заявил он.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.