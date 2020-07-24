В России за сутки выявили 5811 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже пятый день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5848, позавчера — 5862.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, ХМАО, Петербурге, Иркутской и Мурманской областях, ЯНАО, Алтайском крае и Московской области.