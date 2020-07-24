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В России за сутки выявили 5811 случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:00

В России за сутки выявили 5811 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже пятый день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было 5848, позавчера — 5862.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, ХМАО, Петербурге, Иркутской и Мурманской областях, ЯНАО, Алтайском крае и Московской области.

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

За сутки выздоровели 8444 человека, за все время — 588774. Умерли 154 пациента, за весь период — 13 046. Всего в стране зафиксировано 800 849 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 15,5 млн человек. Более 8,8 млн из них выздоровели, свыше 633 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4 млн), на втором — Бразилия (2,28 млн), на третьем — Индия (1,28 млн).

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