перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты 12:02
ЦИК: голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней 11:40
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана схиигумена Сергия 11:39
В России за сутки выявили 5811 случаев коронавируса 11:00
«Аватар», «Звездные войны», «Мулан»: Disney отложил релизы многих своих фильмов 10:53
На Comic-Сon показали трейлер «Новых мутантов» и первые две минуты хронометража 10:37
Arif Riyanto/unsplash Данные пользователей Avito и «Юлы» попали в сеть. В компаниях не считают это утечкой
Данные пользователей Avito и «Юлы» попали в сеть. В компаниях не считают это утечкой 10:04
Вышел посмертный EP Murda Killa «D.S.H.H.» 10:04
«Деревня, деревенька»: Шарлот выложил новый трек 9:14
Тейлор Свифт выпустила новый альбом «folklore» и клип на песню с него 8:44
HBO опубликовал трейлер второго сезона «Темных начал» 3:47
Количество пластика в океане может утроиться к 2040 году 3:03
Amazon Prime Video/YouTube Amazon выпустил первый трейлер американской версии «Утопии»
Amazon выпустил первый трейлер американской версии «Утопии» 1:59
Около станции метро «Прокшино» построят вертолетную площадку для аэротакси 1:07
РПЦ: сторонники схиигумена Сергия покидают его Вчера в 23:32
Мосгорсуд не стал блокировать YouTube из‑за иска компании «Онтаргет» Вчера в 23:15
Hulu снимет сериал об альтернативной биографии Хиллари Клинтон Вчера в 22:49
Редкую карточку покемона продали за 250 тыс. долларов Вчера в 22:29
caeuje/Pixabay Жители Перова выступают против установки вышек 5G. Они винят их в распространении COVID-19
Жители Перова выступают против установки вышек 5G. Они винят их в распространении COVID-19 Вчера в 22:06
Театры и кинотеатры в Московской области откроются 1 августа Вчера в 21:58
Отключить рекламу

Данные пользователей Avito и «Юлы» попали в сеть. В компаниях не считают это утечкой

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:04

Личные данные 600 тыс. пользователей сайтов «Юла» и Avito появились в свободном доступе. В компаниях заявили, что это открытая информация с сайтов, сообщает «Коммерсант».

В опубликованных данных, помимо прочего, есть адреса и номера телефонов пользователей, а также категория товаров, которые юзер выставил на продажу. Злоумышленники могут воспользоваться этими данными для спам-рассылок или получения данных платежных карт, считают эксперты.

Информацию о клиентах «Юлы» и Avito нашли на одном из хакерских форумов, где базы данных мог скачать любой. Они были выложены в виде шести файлов формата .csv: три из них — с пользователями Avito, три — «Юлы». Файлы оказались не защищены, и их можно открыть любым приложением для просмотра, а информация в них актуальна, отмечается в издании. Всего в документах содержалось порядка 100 тыс. строк данных о пользователях.

«Мы проверили все три части базы, в каждой из них содержится по 100 тыс. уникальных записей. Ни паролей или их хэшей (значений в закодированном виде.— Прим. ред.), ни имейлов, ни какой‑либо другой закрытой информации мы не обнаружили. Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана парсингом (автоматический сбор информации с помощью специальных программ.— Прим. ред.). Ни о какой утечке данных речи не идет», — заявили в Avito. Представители «Юлы» также отметили, что данные можно было получить напрямую с сайта.

Эксперты отмечают, что информацию получили при помощи парсера (сервис или скрипт, собирающий данные в интернете. — Прим. ред.), а если бы произошла утечка, то в файлах содержался бы более полный набор информации. Базы данных, по словам главы отдела информационной безопасности «Серчинформ» Алексея Дрозда, не представляют большой ценности и опасности, потому что в них слишком мало данных о пользователе.

«Успешность таких атак повышается за счет того, что у преступников появляется дополнительная информация о владельцах аккаунтов, а значит, пользователь с большей вероятностью поверит атакующему. Злоумышленник может, к примеру, представиться сотрудником техподдержки компании и попросить у пользователя предоставить какие‑то дополнительные сведения о себе или об используемых платежных картах», — не согласился с Дроздом руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин.

Сообщается, что информация в базах данных может использоваться для фокусных фишинговых рассылок, а ссылка на предыдущую историю заказов пользователя повысит вероятность успешного открытия письма.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
хип-хоп
Niletto
Бро-хаус-артист, взорвавший чаты
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
боевик
Пушки Акимбо
Комедийный экшен с Дэниелом Рэдклиффом
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
комедия
Особенные
Драмеди с Венсаном Касселем на тему аутичных подростков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить