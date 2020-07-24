На пластинке шесть треков. Послушать можно в «ВКонтакте» , «Яндекс.Музыке» , Apple Music и Spotify .

Вышел посмертный EP Murda Killa «D.S.H.H.», он записан совместно с 13senpai. Дата выхода альбома была выбрана еще до смерти рэпера.

14 июля стало известно о смерти Murda Killa. Он умер от асфиксии, вызванной смесью алкоголя и лекарств. Препараты — антидепрессанты и транквилизаторы — он принимал под наблюдением врачей после смерти матери.

Популярность рэперу принес ЕР «Murderland» 2016 года. Два года спустя вышел его дебютный лонгплей «Brokestar».