«Деревня, деревенька»: Шарлот выложил новый трек

Послушать песню можно в Boom и в «ВКонтакте». Шарлот анонсировал трек в своем инстаграме 3 мая, когда опубликовал видео, в котором веселится под трек с друзьями.

Шарлот выпустил новый трек «Деревенька». Он выложил песню в своем официальном паблике в «ВКонтакте».

Ранее Шарлот стал героем шоу «Вписка», а также дал интервью «Афише Daily», где рассказал о новом альбоме, детстве в Самаре, футболе, шоу «Песни» и скандале с Sony Music.

В прошлом году «Афиша Daily» включила Шарлота в список главных фрешменов 2019-го, а его пластинку «Навечно молодой» — в рейтинг лучших отечественных альбомов года.