HBO опубликовал трейлер второго сезона «Темных начал»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Темные начала», который выйдет на HBO ближайшей осенью.

Новый сезон шоу экранизирует книгу Филиппа Пулмана «Чудесный нож», по сюжету которой главная героиня Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира. Там она встречает с Уиллом Парри, вместе с которым пытается найти отца Уилла и лорда Азриэла.