HBO опубликовал трейлер второго сезона «Темных начал»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Темные начала», который выйдет на HBO ближайшей осенью.
Новый сезон шоу экранизирует книгу Филиппа Пулмана «Чудесный нож», по сюжету которой главная героиня Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира. Там она встречает с Уиллом Парри, вместе с которым пытается найти отца Уилла и лорда Азриэла.
Главные роли в фильме играют Дафни Кин, Рут Уилсон, Джеймс Макэвой и Лин-Мануэль Миранда. Во втором сезоне сериала к ним присоединятся Джейд Анука, Симона Кирби и Теренс Стэмп — они сыграют соответственно ведьму Руту Скади, исследовательницу Мэри Малоун и Джакомо Парадизи.