Количество пластика в океане может утроиться к 2040-му году

Количество пластикового мусора в океане может утроиться к 2040-му году, пишет Independent. Более того, к 2050-му году в водах его станет больше, чем рыб.

Исследователи из Фонда Эллен Макартур, Оксфордского университета, Лидского университета и организации Common Seas говорят, что для того, чтобы остановить этот процесс, будет недостаточно борьбы с пластиковыми пакетами и одноразовыми трубочками для коктейлей.

В 2016 году в океан было сброшено почти 11 миллионов тонн пластика, сообщают исследователи. Этот объем может увеличиться до 29 миллионов тонн в год в ближайшие двадцать лет.

Пластик наносит ущерб морским экосистемам, распадаясь на мелкие кусочки. По данным Ocean Conservancy, по меньшей мере 600 видов дикой природы подвержены воздействию океанского мусора.

Ученые предлагают комплексный подход к решению проблемы, они считают необходимым полностью переосмыслить существующий рынок пластмасс. К настоящему времени около 850 организаций согласились прислушаться к исследователям.

Тем не менее, 80% игроков рынка пластмасс не делают достаточно для минимизации ущерба природе, отмечают ученые. «Нужно, чтобы гораздо большее число людей присоединились к нам», — говорят они.